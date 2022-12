E-Bike-Fahrer kollidiert mit Fußgänger bei Emersacker

Ein Mann hat auf seinem E-Bike ein Ehepaar auf einem Fuß- und Radweg von Bocksberg in Richtung Emersacker übersehen. Der Radfahrer und der Fußgänger wurden leicht verletzt.

Ein E-Bike-Fahrer hat einen Fußgänger bei Emersacker auf einem Fuß- und Radweg von Bocksberg in Richtung Emersacker angefahren. Der Polizei zufolge ging ein Ehepaar auf dem Weg spazieren. Ein 54-Jähriger auf seinem E-Bike fuhr ebenfalls dort in die gleiche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der E-Bike-Fahrer das Ehepaar und kollidierte mit einem der Fußgänger. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl der Radfahrer als auch der Fußgänger leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (AZ)