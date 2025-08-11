Icon Menü
Engagement für Frieden: 25-Jährige Laugna renoviert Kriegsgräber in Lettland

Laugna/Lettland

Engagement für den Frieden: Anja Meitinger aus Laugna renoviert Kriegsgräber in Lettland

Anja Meitinger aus Laugna engagiert sich im internationalen Workcamp in Lettland. Gemeinsam mit anderen jungen Leuten arbeitet sie auf einer Kriegsgräberstätte.
    Beim internationalen Workcamp in Lettland wurden die Inschriften auf den Gräbern wieder lesbar gemacht.
    Beim internationalen Workcamp in Lettland wurden die Inschriften auf den Gräbern wieder lesbar gemacht. Foto: Anja Meitinger

    Einen besonderen Auslandsaufenthalt hat in diesen Tagen Anja Meitinger aus Laugna absolviert. Vom 24. Juli bis 6. August engagierte sich die 25-Jährige in einem zweiwöchigen internationalen Workcamp des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Lettland. Gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus mehreren europäischen Ländern arbeitete sie auf einer Kriegsgräberstätte, um die Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs lebendig zu halten und ein Zeichen für Frieden und Verständigung zu setzen.

