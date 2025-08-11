Engagement für den Frieden: Anja Meitinger aus Laugna renoviert Kriegsgräber in Lettland

Einen besonderen Auslandsaufenthalt hat in diesen Tagen Anja Meitinger aus Laugna absolviert. Vom 24. Juli bis 6. August engagierte sich die 25-Jährige in einem zweiwöchigen internationalen Workcamp des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Lettland. Gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus mehreren europäischen Ländern arbeitete sie auf einer Kriegsgräberstätte, um die Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkriegs lebendig zu halten und ein Zeichen für Frieden und Verständigung zu setzen.

