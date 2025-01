Auto wird nach Wildunfall bei Eppisburg abgeschleppt

Zu einem Wildunfall ist es am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2028 zwischen Eppisburg und Binswangen gekommen. Ein Auto musste abgeschleppt werden. Gegen 7.15 Uhr befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die Staatsstraße in Richtung Binswangen. Kurz vor der Kreisstraße DLG 30 querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. An diesem entstand nach Polizeiangaben ein Frontschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Das Reh sprang nach der Kollision in ein entlang der Staatsstraße befindliches Waldstück. (AZ)

Wildunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eppisburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis