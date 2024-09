Unfall zwischen Eppisburg und Binswangen: 17-Jähriger verletzt sich

Am Sonntagnachmittag ereignete sich zwischen Eppisburg und Binswangen ein Verkehrsunfall bei einem Überholvorgang. Gegen 15 Uhr fuhr eine Kolonne aus mehreren Fahrzeugen hinter einem Traktorgespann in Fahrtrichtung Eppisburg. Etwas weiter hinten aus der Kolonne setzte ein 68-Jähriger mit seinem Pkw an einer übersichtlichen Stelle zum Überholvorgang an.

17-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Als er sich mitten im Überholvorgang befand, zog ein 17-Jähriger mit seinem Leichtfahrzeug aus der Kolonne heraus, ohne den Blinker gesetzt zu haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche daraufhin von der Fahrbahn abkamen und im angrenzenden Acker landeten. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (AZ)