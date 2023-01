Das Schubkarrenrennen in Eppisburg lockt Scharen von Besuchern an

Zuckerrüben zerhäckseln, Wurst schnappen, Holzklötze absägen, Nägel einschlagen - bei der Fastnachts-Olympiade in Eppisburg ist Vielseitigkeit gefragt.

Holz stapeln, Bierkrüge schieben, Wurst schnappen - beim Eppisburger Schubkarrenrennen ist Vielseitigkeit gefragt. 45 Mannschaften gingen am Sonntagnachmittag um 13.33 Uhr in der Aschberg-Kommune an den Start. Das Spektakel lockte erneut Scharen von Besuchern und Besucherinnen an, unter ihnen auch Landrat Markus Müller und der Parlamentarische Geschäftsführer der FW-Landtagsfraktion, Fabian Mehring.

Alle Mannschaften gehen in Eppisburg voller Elan an den Start

Die Stimmung war bei der außergewöhnlichen Olympiade der Faschingsgesellschaft Epponia ausgelassen. Die Teilnehmenden gingen allesamt voller Elan an den Start. Seit 20 Jahren wird der Fastnachtswettbewerb in diesem Rundkurs durch Eppisburg ausgetragen. „Es steht ganz klar der Spaß im Vordergrund", sagte Epponia-Hofmarschall Rainer Egger. Dennoch kämpften die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihren historischen Rennmaschinen auf der etwa 800 Meter langen Strecke so, als ob es um alles. ginge. Die Hindernisse erforderten Geschick, ein ausgewogenes Balancegefühl und Teamgeist. Ein Team besteht aus drei Teilnehmenden, die sich wie im Staffellauf das Rennen teilen. Rainer Egger erklärte lachend die Geschichte: „Es begann alles 1932, als damals ein paar Baurabuaba eine Flasche Wein auf einer Schubkarre ausgefahren haben.“

WEr die Wurst abgebissen hatte, durfte weiterfahren. Foto: Harald Paul

So ging es am Sonntag wieder aus der Saukischt raus die Ritter-von-Eppo-Straße bergab zum Holzstapeln und weiter unter einem Güllefass durch. Schweißtreibend musste unterwegs eine Zuckerrübe zerhäckselt werden. Bergauf führte der Rundkurs in die Burgstraße. Mit Vollgas kamen die Akteure an den Hindernissen vorbei, zwischendurch mussten Ping-Pong-Bälle ins Ziel gepustet sowie Bierkrüge ins Ziel geschoben werden. Dann hieß es im Endspurt in der Ziegelbergstraße Nägel schlagen und Wurst schnappen.

108 Bilder Das Eppisburger Schubkarrenrennen bietet ein großes Spektakel Foto: Harald Paul

Die schaulustigen Zuschauer aus nah und fern feuerten die Teilnehmenden kräftig an. Unter den begeisterten Zuschauern waren auch Mathias Stutzmüller vom Dillinger Kings Road Pub mit Frau Rita und Tochter Jana. „Wir stehen bloß da und feuern an“, sagte Stutzmüller. Stammgäste seien bei dem Spektakel dabei, da brauche es natürlich eine kräftige Unterstützung.

Holzklötze von einem Balken absägen, das zählte ebenfalls zu den Herausforderungen beim Schubkarrenrennen. Foto: Harald Paul

Zuschauer David Wollner und Verena Marquart waren ebenfalls angetan. „Es ist einfach schön, wenn auf dem Land etwas los ist." Vor ein paar Jahren habe er da selbst einmal mitgemacht, sagte Wollner. Jetzt schaue er sich das Spektakel immer gerne an. Epponia-Vorsitzender Johannes Hörbrand freute sich über die große Resonanz. „Wir hatten heute nach vier Jahren Abstinenz ein geniales Gaudirennen mit mehr als 2200 Zuschauern, einfach mega", freute sich Hörbrand.

Das sind die Sieger des Eppisburger Gaudirennens

Am Ende lagen bei den Herren die „Hüdde Aislingen 1" mit einer Zeit von 8:06 Minuten vorne, gefolgt von den „Irisch Car Bombs" (8:27 Minuten) und der Gruppe „Vernichter aus Alda" (8:27 Minuten). Bei den Frauen siegten die „Lüne-Geia-Mädels" in einer Zeit von 9:01 Minuten. Auf den Plätzen zwei und drei rangierten die „Hüdde Aislingen 2" (10.38 Minuten) und die „Zusamtaler Bettschoner Damen" (11:04 Minuten). Nach dem Rennen war natürlich in der Vereinshalle noch eine große Party angesagt. (mit bv)