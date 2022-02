Eppisburg

12:00 Uhr

Rainer Egger: „Mr. Epponia“ tritt eine Reihe nach hinten

Rainer Egger ist bei der Faschingsgesellschaft Epponia eine Institution. Seit mehr als 40 Jahren lenkt er den Verein. Nun tritt er einen Schritt zurück in die hintere Reihe und lässt jüngeren Mitgliedern den Vortritt.

Plus Rainer Egger lenkt seit mehr als 40 Jahren die Vereinsgeschichte der Faschingsgesellschaft Epponia in Eppisburg. Nun lässt er Jüngeren den Vortritt. Aber so ganz ohne ihn geht es auch nicht.

Von Brigitte Bunk

Wie ist er eigentlich zur Epponia gekommen? „Als Prinz, in der Saison 1981/82. So mit 20“, sagt Rainer Egger mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Eindeutig schön sind die Erinnerungen, die aus dem Eppisburger heraussprudeln. Denn die erlebnisreiche, königliche Regentschaft führte dazu, dass ihn die Begeisterung, im Fasching entscheidend mitzumischen, nicht mehr losließ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen