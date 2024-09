Diese Schreiner sind „das starke Rückgrat“ der heimischen Wirtschaft

Dem Anlass entsprechend waren zahlreiche Eltern, Freunde und Ehrengäste im Dillinger Sparkassensaal erschienen, um mit 17 Ausbildungsabsolventen der beiden Schreinerinnungen aus Dillingen und dem Donau-Ries ihre Freisprechung zu feiern. Eröffnet wurde die Freisprechungsfeier von Dillingens Obermeister Stefan Stricker, der neben den Ausbildungsabsolventen unter anderem auch die Landtagsabgeordneten Marina Jakob (Freie Wähler), Manuel Knoll (CSU), Anja Behnke und Johannes Bronnhuber, Schulleitung der Berufsschule Donauwörth, Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Dillingen, Erwin Seiler, stellvertretender Landrat Donau-Ries sowie Michael Scholz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Donauwörth, begrüßen konnte. Anschließend begrüßte Wolfgang Winter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, die Ausbildungsabsolventen mit ihren Gästen und wünschte ihnen einen Nachmittag, der ihnen in angenehmer Erinnerung bleiben sollte. Was beim Betrachten der Ausstellung in der Schalterhalle der Sparkasse leicht fiel. Denn die Schreinerarbeiten, die dort zu sehen waren, waren und sind echte Hingucker.

Horst von Weitershausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis