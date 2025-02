Den eigenen Hof erfolgreich führen

Den meisten Zeitgenossen ist es nicht verborgen geblieben: Die landwirtschaftlichen Maschinen werden immer größer und schwieriger zu bedienen, die Ställe immer tierfreundlicher und die ökologischen Ansprüche an die landwirtschaftliche Produktion immer komplexer. Die Erwartungen der Verbraucher haben sich ebenfalls verändert, erklärt Erhard Würth, der stellvertretende Leiter der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen. „Umso wichtiger ist es, dass wir in unserer Schule die angehenden Betriebsleiter aus Nordschwaben auf eine erfolgreiche und gesellschaftlich akzeptierte Betriebsführung vorbereiten.“

Erhard Würth und Johannes Husel erläutern die Ausbildung

„Mit dem Abschluss als staatlich geprüfte Wirtschafterin und Wirtschafter des Landbaus bietet die Schule eine umfassende Ausbildung für künftige Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter in der Landwirtschaft“, sagt Würth. Außerdem gebe es in der Schule die Möglichkeit, die Ausbildereignung in Verbindung mit der Meisterprüfung zu erwerben. Würth stellt drei junge Männer vor, die sich für den Besuch der Schule entschieden haben. Ihre Beweggründe lauten ähnlich, so unterschiedlich auch ihre Betriebe sind.

Ausbildung für die Landwirtschaft der Zukunft.

Da wäre einmal Johannes Husel aus Alerheim im Landkreis Donau-Ries. Er wird einen Betrieb mit Bullenmast, Schweinemast und Ackerbau übernehmen. Im Besuch der Schule sieht Husel eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung. „Nach der Schule plane ich einen Neubau und eventuell die Gründung neuer Betriebszweige. Mit den Erkenntnissen aus meinen Betriebsdaten bin ich dafür bestmöglich vorbereitet.“ Seit 2024 kann die Staatliche Landwirtschaftsschule ohne vorheriges Praxisjahr absolviert werden. Diese neue Möglichkeit nutzt Husel und beginnt bereits mit 18 Jahren die Vorbereitung auf den Landwirtschaftsmeister.

Michael Wagner aus Wertingen dagegen nutzte das Praxisjahr und konnte über die Gründung einer GbR in den Betrieb der Eltern einsteigen. Er führt jetzt mit seiner Familie einen Milchviehbetrieb mit rund 100 Kühen. „Ich vertiefe in der Landwirtschaftsschule meine Kenntnisse in der Buchführung“, sagt Wagner. „Das ist bei der ausufendern Bürokratie eine große Erleichterung im laufenden Betrieb. Was mir besonders in Erinnerung bleibt, ist die gute Klassengemeinschaft. Wir kämpfen alle mit denselben Problemen.“

Hilfe bei der Bürokratie

Ebenfalls an der Wertinger Landwirtschaftsschule studiert Stefan Seitz aus Ellzee bei Günzburg. Er bewirtschaftet mit seinen Eltern einen Milchviehbetrieb mit eigener Heutrocknung. „Um den Betrieb erfolgreich zu leiten, sollte man ihn auch gründlich kennen“, betont Seitz. „Wenn ich Optimierungsmöglichkeiten herausarbeiten will, muss ich den eigenen Betrieb mit all seinen Betriebszweigen durchleuchten. Ich möchte vor allem die Arbeitswirtschaft verbessern.“

Da kommt es Seitz und seinen Mitstudierenden gut zu pass, dass in der Landwirtschaftsschule vorwiegend mit den Zahlen aus dem eigenen Betrieb gerechnet wird. „So lernen die Schülerinnen und Schüler ihren Betrieb an aktuelle Herausforderungen anzupassen“, ergänzt Vizeschulleiter Würth. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind auf der Webseite der Staatlichen Landwirtschaftsschule Wertingen unter www.aelf-nw.bayern.de zu finden.