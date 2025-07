Erfolgreiche Schüler und motivierende Reden in Holzheim

Die Abschlussschüler der neunten Klassen der Aschbergschule wurden am Donnerstag mit einer Andacht und einer Feier verabschiedet. Pfarrer Mathias Breimair ging im Gottesdienst auf das Symbol der Tür ein. Die Jugendlichen sollten den Mut haben, durch Türen zu gehen, um so neue Räume zu erkunden. Rektor Stephan Wolks besonders Willkommen galt den Mädchen und Jungen, welche die Schule verlassen, deren Eltern und Lehrkräften. Konrektorin Eva Horner übernahm die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes und der Feierstunde.

Rektor Wolk machte den scheidenden Schülerinnen und Schülern Mut, auf der Grundlage des Erreichten ihr Leben anzupacken und ihre Zukunft zu gestalten. Von den Absolventen, die in den neunten Klassen am qualifizierenden Mittelschulabschluss teilnahmen, haben 83 Prozent bestanden. Das sei im bayernweiten Vergleich eine großartige Leistung. Wolk sprach seinen Dank an die Eltern, die Klassenlehrkräfte Maria Baumann (9a) sowie Eva Horner (9b) und dem gesamten Team der Aschbergschule aus.

Abschiedsfeier der Aschbergschule: Rektor Wolk und Bürgermeister Kopriva ehren die Absolventen

Aislingens Jürgen Kopriva, Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender, bedankte sich ebenfalls bei den Eltern für die Begleitung ihrer Kinder, die jetzt im Beruf loslegen können. Ebenso ermunterte er sie zu ehrenamtlichem Engagement in den Gemeinden. Anschließend ehrte er die Jahrgangsbesten Felix Reitmeier, Markus Müller und Christian Eding. Der Holzheimer Bürgermeister Simon Peter gratulierte allen Schulabgängern als Vorsitzender der Augartschen Stiftung und ehrte die Besten mit einem Geschenk.

Der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Aschberg, Thomas Wagner, der gleichzeitig dem Förderverein der Schule vorsteht, beglückwünschte alle und betonte die gute Zusammenarbeit. Auch er ehrte die Favoriten des Jahrgangs, übergab ihnen Gutscheine der Wirtschaftsvereinigung Aschberg und dankte für die Teilnahme an der Azubi-Rallye.

Viele positive Momente an der Aschbergschule in Holzheim

Die Elternbeiratsvorsitzende Stefanie Konnerth beglückwünschte die Jugendlichen zu ihren Abschlüssen, die gleichzeitig einen Neubeginn markierten. In ihrer Rede blickten die Schüler und Schülerinnen auf viele positive Momente ihrer Schulzeit zurück. Für Abwechslung sorgten die Kindheitsbilder von Lehrern und Schülern. Klassenleiterin Maria Baumann ging auf das Abschlussmotto ihrer Klasse ein. „Al dente – endlich sind wir durch“ stehe für sie für einen auch traurigen Abschied, aber mit einem guten Gefühl für die Zukunft ihrer 9a. Eva Horner zeigte sich beeindruckt von der Ernsthaftigkeit, wie sich die 9b auf die Prüfungen vorbereitet hat. Die gute Klassengemeinschaft förderte dies natürlich.