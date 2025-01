Erika Schweizer ist jetzt Dritte Bürgermeisterin in Dillingen

So viele Besucher und Besucherinnen hat es in der Dillinger Stadtratssitzung lange nicht mehr gegeben. Der Grund: Christoph Balzer wird am Montagabend als neuer Stadtrat vereidigt. Der 46-Jährige rückt auf der CSU-Liste für Peter Graf ins Gremium nach. Im Dezember hatte der frühere Dritte Bürgermeister sein Amt aus Altersgründen niedergelegt. Zur Vereidigung Balzers sind Angehörige und Freunde gekommen. Auch Dillingens Stadtpfarrer Harald Heinrich verfolgt die Zeremonie. „Christoph Balzer ist Vorsitzender unseres Pastoralrats“, sagt Monsignore Heinrich.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Balzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis