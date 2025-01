Immer Ärger ums Essen? Ernährungsberaterin aus Dillingen gibt Tipps für Familien

Frau Burger-Müller, wie geht gesunde Ernährung, gibt es da einen Masterplan?

NICOLA BURGER-MÜLLER: Nein, es gibt keinen Masterplan. Gesunde Ernährung nährt und stärkt den Körper und hilft ihm, belastbar zu bleiben. Bei Kindern ist es beispielsweise wichtig, dass sie regelmäßig essen. Und die Eltern sind dafür verantwortlich, was wann auf den Tisch kommt. Die Kinder wählen dann aus, ob und wie viel sie davon essen.

Es gibt also keine genaue Definition, was gesunde Ernährung ist?

BURGER-MÜLLER: Es gibt leider sehr viel Halbwissen – vor allem im Internet. Gute Hinweise, was eine gesunde Ernährung ausmacht, gibt uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung unter der Überschrift „Gut essen und trinken“. Aber was natürlich klar ist: Obst und Gemüse sind wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung. Es sind also Lebensmittel, die man überall bekommt. Keine Pülverchen, keine Pillen, keine Fastenkuren.

Im aktuellen Gesundheitsbericht des Landkreises steht, dass 12,5 Prozent der Schulanfänger im Landkreis 2019/2020 adipös oder übergewichtig waren. Essen die also alle falsch?

BURGER-MÜLLER: Nein, nicht ausschließlich. Das Essverhalten ist ausschlaggebend. Häufig liegt es auch an den unregelmäßigen Mahlzeiten, an zu wenig Schlaf und Bewegung. Oft ist auch emotionales Essen im Spiel, um zum Beispiel Traurigkeit oder Stress abzubauen. Und dann gibt es auch noch das „picky eating“.

Was versteht man darunter?

BURGER-MÜLLER: Oft brauchen Kinder, wenn es mit der Beikost losgeht, etwas Zeit, bis sie etwas essen und dann essen sie fast alles. Da denken die Eltern dann, alles läuft perfekt. Und dann, um die Kindergartenzeit herum, mit zwei bis drei Jahren, beginnen manche Kinder, Essen abzulehnen, sehr heikel zu werden. Wir erklären das mit der Neophobie. In dieser Zeit werden Kinder unabhängiger von ihren Eltern. Wenn sie dann alles in sich reinstopfen würden, wäre das in der freien Natur gefährlich gewesen. Deshalb entwickeln sie bei Unbekanntem Ängste.

Was also tun, wenn mein Kind nur Nudeln ohne alles essen will?

BURGER-MÜLLER: Wichtig ist, gesunde Lebensmittel immer wieder anzubieten. Dass die Kinder es dann essen, kann auch erst nach dem zehnten oder fünfzehnten Mal Anbieten sein. Nur weil das Kind heute keinen Brokkoli isst, heißt es nicht, dass es ihn morgen nicht isst. Wichtig ist, eine breite Nahrungspalette zu haben und immer wieder Angebote zu machen. Manchmal helfen auch verschiedene Zubereitungsarten. Manche Kinder mögen Knuspriges, andere lieber rohes statt gekochtes Gemüse.

Icon Vergrößern Nicola Burger-Müller ist Ernährungsberaterin in Dillingen. Sie begleitet Familien, bei denen keine entspannte Mahlzeit mehr möglich ist. Foto: Dominik Bunk Icon Schließen Schließen Nicola Burger-Müller ist Ernährungsberaterin in Dillingen. Sie begleitet Familien, bei denen keine entspannte Mahlzeit mehr möglich ist. Foto: Dominik Bunk

Kinder, die nicht alles essen, scheinen erstmal normal. Wann kommen Sie als Ernährungsberaterin ins Spiel?

BURGER-MÜLLER: Häufig dann, wenn ein Kind ein sehr wählerisches Essverhalten hat, und/oder von Übergewicht betroffen, und damit die ganze Familie belastet ist. Ich will Familien helfen, die Kämpfe am Esstisch zu beenden. Es geht darum, eine entspannte Familienmahlzeit zu haben.

Wie werden die Eltern auf die Beratung aufmerksam?

BURGER-MÜLLER: Kinderärzte kennen mich, die Erziehungsberatungsstelle kooperiert mit mir, ich bin aber auch gut vernetzt und gebe zum Beispiel kostenlose Vorträge in Krippen und Kindergärten für die Eltern.

Wann sollte man sich denn Rat suchen?

BURGER-MÜLLER: Wenn ein problematisches Essverhalten über zehn, zwölf Wochen, jeden Tag anhält und der Leidensdruck steigt. Länger würde ich persönlich das jedenfalls nicht durchhalten. Aber es gibt natürlich auch Familien, die das Jahre durchhalten.

Wie sieht so eine Beratung bei Ihnen aus?

BURGER-MÜLLER: Ich berate die Eltern und lerne die Kinder immer kennen. Das ist wichtig, um die Dynamik zu verstehen. Ich spreche vor allem mit den Eltern ohne das Kind. Niemand mag es, wie über einen gesprochen wird, als wäre man das Problem. Es geht darum, dass die Eltern einen neuen Rahmen für die Kinder setzen lernen.

Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, wollte ein Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel, die gezielt Kinder anspricht. Was halten Sie davon?

BURGER-MÜLLER: Wir alle sind anfällig für Werbung. Aber alles, was verboten ist, finden Kinder spannend. Und im Supermarkt stehen die ungesunden Produkte ja trotzdem noch im Regal.

Da wären wir ja fast schon bei der Quengelzone. Wie vermeidet man denn Dramen im Supermarkt?

BURGER-MÜLLER: Ich sage oft: „Ja das ist schön, das kaufen wir heute aber nicht.“ Auch das dürfen Kinder lernen, dass es Grenzen gibt. Und Eltern müssen Aushalten lernen, das ist ihr Job. Ein Tipp: Die Kinder dürfen sich vorher, am besten in der Obst- und Gemüseabteilung, etwas aussuchen. Dann ist das Verlangen nach den Sachen in der Quengelzone gar nicht mehr so groß und man kann sagen: Du hast dir doch schon was ausgesucht!

Wie lange dauert es denn, bis so eine Ernährungsberatung wirkt?

BURGER-MÜLLER: Bei „picky eating“ oder kindlichem Übergewicht ist es meistens sinnvoll, über 12 Wochen mit sieben oder acht Einzelsitzungen zu begleiten.

Nun sind ja nicht nur Kinder heikle Esser, auch manche Erwachsene. Jeder mag etwas anderes nicht. Muss man dann dauernd irgendwelche Extrawürste kochen?

BURGER-MÜLLER: Man kann trotzdem eine gemeinsame Familienmahlzeit haben. Das geht zum Beispiel über Trennkost: Also eine Mahlzeit, die aus verschiedenen Bausteinen besteht. Mein Mantra ist: alles für alle. Es muss nicht jeder alles essen, aber jedem wird alles angeboten. Und jeder sollte wenigstens einen Baustein finden, an dem er oder sie sich satt essen kann.

Zur Person: Nicola Burger-Müller, 43, stammt aus Baden-Württemberg, hat Wirtschaftspsychologie studiert und kam zur Ernährungsberatung, weil ihre Tochter eine Lebensmittelallergie entwickelt hatte. Burger-Müller ist zertifizierte Ernährungsberaterin für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Sie lebt mit ihrer Familie in Dillingen.