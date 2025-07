„Die Verbundenheit zwischen der Bundeswehr und der Stadt Dillingen feiern“

Das Informationstechnikbataillon 292 und die Stadt Dillingen laden erneut gemeinsam zum Garnisonsball ein. Dieser beginnt am Samstag, 20. September, um 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal.

Der Standortälteste Oberstleutnant Torge Bornhöfft und Oberbürgermeister Frank Kunz freuen sich laut Pressemitteilung darauf, „bei diesem Anlass die traditionell enge Verbundenheit von Standort und Stadt zu leben und zu feiern“. Neben Vertretern der Bundeswehr sind ebenso alle zivilen Gäste und Freunde der Bundeswehr eingeladen und willkommen. Bornhöfft und Kunz sind sich einig: „Die Freundschaft zwischen der Stadt Dillingen und dem IT-Bataillon 292 wird durch unsere langjährige Patenschaft offiziell bekundet – gelebt wird sie tagtäglich von den Menschen.“ Der Garnisonsball biete dazu eine wunderbare Gelegenheit.

„At Ease“ – die Bigband der Universität der Bundeswehr spielt

Die Bigband der Universität der Bundeswehr in München übernimmt die musikalische Begleitung und spielt klassische Tanzmusik ebenso wie moderne Hits bis in die Nacht. Die Mitglieder setzen sich aus Studierenden, zivilen Mitarbeitern, Professoren und musikbegeisterten Anwohnern aus München und Umgebung zusammen. Mit diversen Auftritten pro Jahr repräsentiert „At Ease“ die Universität sowohl bei internen als auch bei internationalen Veranstaltungen und verspricht einen mitreißenden Abend voller musikalischer Höhepunkte. Im Laufe des Abends öffnet außerdem die Cocktailbar im oberen Bereich des Foyers.

Die Sitzplatzkarte kostet 29 Euro

Sitzplatzkarten kosten im Vorverkauf 29 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren, an der Abendkasse 35 Euro. Essen wird à la Carte angeboten und ist separat zu bezahlen. Der Einlass für Gäste mit Sitzplatzkarte ist bereits ab 18 Uhr. Zur Begrüßung gibt es einen Sektempfang. Alternativ besteht die Möglichkeit, eine Flanierkarte für 15 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf oder für 20 Euro an der Abendkasse zu erwerben und ab 20 Uhr – dann ohne Sitzplatzanspruch – am Tanz und Feiergeschehen teilzunehmen.

Oberstleutnant Torge Bornhöfft (rechts) und Oberbürgermeister Frank Kunz freuen sich auf den Garnisonsball. Hier werde die Verbundenheit zwischen Stadt und Bundeswehr offenbar. Foto: Bundeswehr

Zur Kleiderordnung: Für die zivilen Gäste ist festliche Abendgarderobe und Ballkleid erwünscht. Angehörige der Streitkräfte erscheinen in Gesellschaftsanzug oder Dienstanzug Grundform mit weißem Hemd und Fliege. Der Kartenvorverkauf startet in Kürze. (AZ)