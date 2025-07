Erneut in Dillingen: „Mama geht tanzen“

Nach dem Erfolg der ersten „Mama geht tanzen“-Party im April im Dillinger Rhymes Club können sich Mütter und ihre Freundinnen in der Region auf eine Fortsetzung freuen. In einigen Wochen soll sich der Club erneut in eine Partyzone speziell für Mamas verwandeln.

Ins Leben gerufen von den beiden Power-Mamas Marina Steimer, Inhaberin des Rhymes Clubs, und Sara Khedir, Veranstalterin von „Mama geht tanzen“, biete das Event eine einzigartige Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und ausgelassen unter Gleichgesinnten „in einem Safespace“ zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ein Event von Frauen für Frauen“

Marina Steimer sagt: „Beim letzten Event war der Club schon um kurz nach acht komplett voll! Die Stimmung war unglaublich und es war so schön zu sehen, wie viele Frauen einfach mal wieder unbeschwert tanzen und feiern konnten.“ Sie wünsche sich, dass es bei der Neuauflage im Herbst genauso stimmungsvoll werde „und noch mehr Frauen dieses Event von Frauen für Frauen annehmen“.

Marina Steimer und Sara Khedir veranstalten erneut das Event „Mama geht tanzen". Foto: Rhymes Club

Auch Sara Khedir blickt voller Vorfreude auf die nächste Ausgabe: „Als Mama weiß ich, wie wertvoll die Zeit für uns selbst ist.“ Die Veranstaltung „Mama geht tanzen“ sei mehr als nur eine Party – „es ist eine Auszeit, ein Moment der puren Freude und des Austauschs unter Gleichgesinnten“.

Der Vorverkauf startet am Sonntag, 20. Juli

Die Party startet am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr im Rhymes Club (Große Allee 37). Sie biete drei Stunden Nonstop-Feierstimmung mit Hits, die Frauen lieben, gemischt mit aktuellen Highlights. Ab 23 Uhr werde die Party nahtlos in eine legendäre 90er-Party übergehen. Der Ticket-Verkauf startet am Sonntag, 20. Juli, um 19 Uhr. (AZ)