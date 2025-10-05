Erntedank: Erkennen, „dass wir nicht alles selbst in der Hand haben“

Wenn ein Kind etwas geschenkt bekommt, fällt oft als Reaktion eines dazugehörigen Erwachsenen folgende Frage: „Wie sagt man?“ Daraufhin folgt meist ein schüchternes, leises oder schnelles „Danke“ des beschenkten Kindes. Danke zu sagen, gehört zum Anstand. Das lernen wir von Klein auf.

Danken ist mehr als nur Höflichkeit und Anstand. Wir merken schnell, ob der Dank, den jemand uns zuspricht, ernst gemeint ist und von Herzen kommt oder nur anstandshalber uns entgegengebracht wird. Echte und ehrliche Dankbarkeit bewirken sowohl etwas bei mir selbst als auch bei demjenigen, dem ich meinen Dank ausspreche.

Sprichwort: „Danken schützt vor Wanken“

„Danken schützt vor Wanken“, lautet ein Sprichwort. Wenn ich dankbar bin und mich bei jemanden für Hilfe, ein Geschenk oder etwas anderes bedanke, mache ich mir bewusst: Es denkt jemand an mich. Da ist jemand, der mich sieht, der für mich da ist, der mir hilft oder mich beschenkt. Ich spüre, ich bin nicht allein und stelle manchmal auch fest, dass ich nicht alles allein schaffe, sondern auch auf andere angewiesen bin.

An Erntedank machen wir uns selbst bewusst und erinnern einander, dass wir Menschen nicht alles in der Hand haben und nicht alles allein schaffen. Wir stellen fest, dass wir auf Gott angewiesen sind. Er ist es, der Sonne, Regen, Wind, Wärme und Kälte, in dem Maß schickt, wie es notwendig ist, dass alles, was angebaut, ausgesät und gepflanzt wird, wächst und gedeiht und gute Frucht bringt. Auch dass ich ein Dach über dem Kopf habe, eine Arbeitsstelle habe, mit Familie und Freunden beschenkt bin oder dass ich gesund bin – auch das ist alles nicht selbstverständlich und liegt nicht allein in meiner Hand. Für all das, danken und feiern wir unseren Schöpfer. Und das tun wir nicht, weil „es sich so gehört“, sondern weil es uns Trost und Zuversicht spendet und uns davor bewahrt, ins Wanken zu kommen.

Den Blick auf den lenken, der alle Weltgeschicke in seiner Hand hält

Gerade in turbulenten Zeiten, wenn die Weltpolitik, das Klima oder vielleicht auch das private Umfeld „verrückt spielen“, tut es gut, unseren Blick auf den zu lenken, der mir schon so oft in meinem Leben bewiesen hat, dass er es gut mit mir meint, dass er mich sieht und liebt, dass er einen Plan für mich und die Welt hat und seit Anbeginn der Zeit alle Weltgeschicke in seiner Hand hält.

Gott für all das zu loben und zu danken, schützt uns vor dem Wanken und lässt uns mit Zuversicht und Hoffnung durchs Leben gehen.

Michaela Launhardt, Pfarrerin,

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Dillingen