Erntedanksonntag: Danken dafür, dass es uns gut geht

am Erntedanksonntag werden wir daran erinnert, Dank zu sagen dafür, dass es uns gut geht. Wir haben auch allen Grund zu danken, denn wir leben im Wohlstand, und wenn bei uns gejammert wird, dann auf hohem Niveau. Wir sollten aber dabei nicht vergessen, wem wir unseren Wohlstand verdanken. Der reiche Norden lebt zum größten Teil auf Kosten des armen Südens.

In Afrika gibt es zum Beispiel, was Bodenschätze anlangt, die reichsten Länder der Welt, aber dieser Reichtum wird von amerikanischen und europäischen Großkonzernen ausgebeutet. Den Menschen vor Ort bleiben Hunger, Not, Krankheiten, zerstörte Umwelt und Bürgerkriege. Wenn jetzt jemand dieser Not entkommen möchte: Kann man ihm verdenken, dass er sich ein Land sucht, in dem er leben kann? Da helfen keine Mauern und kein Stacheldraht, er wird kommen.

Und wenn ein Politiker den Begriff "illegale Migration" in den Mund nimmt, beweist er nur, dass er keine Ahnung von der Realität hat. Glauben unsere Politiker wirklich, dass einer, hinter dem der Geheimdienst her ist oder dessen Dorf von marodierenden Milizen niedergebrannt wird, erst zu seinem Landratsamt geht und einen Pass beantragt? Der haut einfach ab. Entweder er ertrinkt im Mittelmeer oder er findet ein Schlupfloch.

Jetzt wird sinnlos in den Grenzschutz investiert. Sinnvoller wäre es, mit diesem Geld in den armen Ländern Bedingungen zu schaffen, damit die Menschen nicht fliehen müssen. Denn wer sich in seinem Land wohlfühlt, der bleibt auch dort. Das würde aber bedeuten, dass wir etwas von unserem Wohlstand abgeben müssten. Am Martinstag werden wir mit unseren Kindern wieder andächtig die Mantelteilung zelebrieren. Wenn es aber konkret wird und wir wirklich teilen, d. h. unseren Lebensstandard herunterfahren sollen, dann wehren wir uns. Politker dürfen dieses Thema sowieso nicht anschneiden, sonst werden sie nicht mehr gewählt.

Unser Dilemma als Christen ist, dass Bergpredigt und Gerichtsrede Jesu oft nicht mit der politischen Realität kompatibel sind. Am Ende werden wir aber nicht nach unserer Frömmigkeit gerichtet, sondern danach, ob wir Jesus im Notleidenden erkannt haben. Erntedank heißt also: Danken dafür, dass es uns gut geht, aber auch an die denken, denen es nicht gut geht.

Xaver Käser, Diakon in Dillingen