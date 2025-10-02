Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Eröffnung der Erlebniswiese des Obst- und Gartenbauvereins in Buttenwiesen am 3. Oktober

Buttenwiesen

„Hätten uns sonst irgendwann aufgelöst“: Buttenwiesener Verein hat endlich eine „Erlebniswiese“

Der Obst- und Gartenbauverein Buttenwiesen feiert die Eröffnung seines lang ersehnten Treffpunkts für Vereinsmitglieder und Interessierte. Es gibt einiges zu entdecken.
Von Natalia Götz
    • |
    • |
    • |
    Nicole Kiewning, Heike Bestle, Stephanie Duschek und Corinna Kratzer (von links) vom Obst- und Gartenbauverein Buttenwiesen freuen sich, die Erlebniswiese bald eröffnen zu können.
    Nicole Kiewning, Heike Bestle, Stephanie Duschek und Corinna Kratzer (von links) vom Obst- und Gartenbauverein Buttenwiesen freuen sich, die Erlebniswiese bald eröffnen zu können. Foto: Natalia Götz

    Wer in Buttenwiesen an der Straßenkreuzung Bachstraße – Feldstraße unterwegs ist, wird sie wahrscheinlich schon gesehen haben: Die grüne, eingezäunte Grasfläche, die bereits vom Weiten ersichtlich mit kleinen Attraktionen gespickt ist. Neugierig recken vorbeikommende Fahrrad- oder Autofahrer ihre Köpfe, um zu erspähen, was der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Buttenwiesens da gestaltet hat. Die Antwort ergibt sich beim Näherkommen: Eine Erlebniswiese mit einem integrierten Barfußpfad befindet sich auf dem Gelände. Wer hat dort Zutritt?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden