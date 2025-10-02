„Hätten uns sonst irgendwann aufgelöst“: Buttenwiesener Verein hat endlich eine „Erlebniswiese“

Wer in Buttenwiesen an der Straßenkreuzung Bachstraße – Feldstraße unterwegs ist, wird sie wahrscheinlich schon gesehen haben: Die grüne, eingezäunte Grasfläche, die bereits vom Weiten ersichtlich mit kleinen Attraktionen gespickt ist. Neugierig recken vorbeikommende Fahrrad- oder Autofahrer ihre Köpfe, um zu erspähen, was der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Buttenwiesens da gestaltet hat. Die Antwort ergibt sich beim Näherkommen: Eine Erlebniswiese mit einem integrierten Barfußpfad befindet sich auf dem Gelände. Wer hat dort Zutritt?
Buttenwiesen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden