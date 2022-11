Christian Zwanziger besichtigt Firma Glass in Buttenwiesen

Dorf- und Stadtentwicklung, umgesetzt möglicherweise mithilfe des Holzmodul-Hausbaus – zu diesem Thema lud der Ortsverband Gundelfingen der Grünen Landtagsabgeordnete Christian Zwanziger und Bürgerinnen und Bürger zur Holzbaufirma Glass nach Buttenwiesen ein. Roswitha Stöpfel, Sprecherin des Ortsverbands Gundelfingen, begrüßte die Gäste in den vor kurzen bezogenen Büro- und Musterräumen der Firma Glass Holzbau. Neben interessierten Bürger und Bürgerinnen, Stadt- und Gemeinderäten, waren auch Landrat Markus Müller, Kreisrat Joachim Hien und Landtagskandidat der Grünen Constantin Jahn dabei.

Seit über 30 Jahren ist das Landesentwicklungsprogramm Grundlage für die räumliche Entwicklung des Freistaates Bayern. Der bayerische Ministerrat hat in seiner Sitzung im August eine Teilfortschreibung beschlossen. Kommunen müssen an dieser Stelle gestärkt werden, wie es in der Pressemitteilung heißt. Aber auch ein Zusammenarbeiten über die kommunale Grenze hinweg sei von immenser Bedeutung, da sind sich Landtagsabgeordneter Christian Zwanziger und der Landrat Markus Müller einig.

Nach dem Vortrag von Zwanziger und Worten des Landrates fand ein Interessenaustausch zwischen den Gästen statt. Welche Unterstützung sieht der Landtag vor, ist Holzbau nachhaltig oder Klimamaßnahmen auf freier Fläche sind nur ein Teil der erörterten Themen des Nachmittags. Der Geschäftsführer Peter Glaß stellte anschließend seinen Betrieb kurz vor und erörterte das von ihnen entwickelte System des SET-Hauses in Holzmodulbau. Eine Art zu bauen, die sich in den letzten 10 Jahren sehr rasant entwickelt hat, aber in der Bevölkerung noch wenig bekannt ist. In der Produktionshalle konnten die Werkstätte und Module besichtigt werden. Des Weiteren stellte Glaß vor, wie die Energiegewinnung mittels Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlagen für seinen Betrieb sichergestellt werden kann. (AZ)