Johannes Renner aus Giengen ist Vize-Europameister seines Berufs

Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft hat bei den EuroSkills 2025 im dänischen Herning herausragende Ergebnisse erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins WorldSkills Germany. 32 Spitzenfachkräfte traten in 28 Disziplinen an und überzeugten mit Können, Kreativität und Teamgeist. Eine dieser Spitzenfachkräfte ist der 22-jährige Kfz-Mechatroniker Johannes Renner aus Giengen an der Brenz, der Vize-Europameister in der Disziplin Kfz-Mechatronik wurde: „Die Anspannung ist weg und ich bin einfach nur glücklich. Der letzte Tag lief nicht wie erhofft, ich hätte mir etwas anderes gewünscht und hätte nie mit so einem Ergebnis gerechnet.“

Die EuroSkills sind Europas größte Leistungsschau der beruflichen Bildung, heißt es in der Pressemitteilung: 585 Teilnehmende aus 32 Nationen zeigten vor mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in 38 Disziplinen ihr Können. Für Deutschland erwies sich der Wettbewerb als großer Erfolg, heißt es weiter. Am Ende standen 22 Medaillen und der Europameistertitel im Speed-Programming, also dem schnellen Programmieren, auf der Habenseite und Platz 2 im Nationenranking – ein eindrucksvolles Zeichen für die Stärke der beruflichen Bildung „Made in Germany“. Das Team Germany holte insgesamt sieben Gold-, sechs Silber-, drei Bronze- und sechs Exzellenzmedaillen für herausragende Leistung. (AZ)