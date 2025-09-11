Icon Menü
Exfreund kapert WhatsApp-Account: Gericht verhandelt Nachstellung und Stalking

Landkreis Dillingen

26-Jähriger kapert WhatsApp-Account seiner Exfreundin

Nach der Trennung lässt ein junger Mann seine Ex nicht in Ruhe. Er stalkt sie und dringt in ihre Wohnung ein. Nun landete der Fall vor dem Dillinger Amtsgericht.
Von Laura Gastl
    Ein 26-Jähriger hat sich über eine Partner-Simkarte Zugang zum WhatsApp-Profil seiner Exfreundin verschafft und gab sich als sie aus.
    Ein 26-Jähriger hat sich über eine Partner-Simkarte Zugang zum WhatsApp-Profil seiner Exfreundin verschafft und gab sich als sie aus. Foto: Yui Mok, PA Wire/dpa (Symbolbild)

    Irgendwie macht das Handy Probleme. Die mobilen Daten sind plötzlich aufgebraucht, und die junge Frau kommt nicht mehr in ihren WhatsApp-Account rein. Woran kann das liegen – am Vertrag? Die damals 24-Jährige nutzt eine Partner-Simkarte, die über den Anbieter ihres Exfreundes läuft. Mit dem ist vereinbart, dass sie die Karte bis zum Ende des Jahres nutzen kann und dann einen neuen Vertrag abschließt. Hat er jetzt doch schon gekündigt? Da fällt ihrer Schwester auf, dass die Nachrichten in der Familien-Gruppe als von der 24-Jährigen „gelesen“ angezeigt werden – obwohl diese ihren Account ja gerade gar nicht nutzen kann. Und das Profilbild und der Status ändern sich: in den Anfangsbuchstaben ihres Expartners samt Herz-Emoji.

