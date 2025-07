Unbekannter beschädigt Pkw in Dillingen und begeht Fahrerflucht

In Dillingen hat sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Zwischen 11.20 Uhr und 13.20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße einen weißen BMW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallselle und beging damit Fahrerflucht.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizeibericht beläuft sich der Schaden am betroffenen Auto nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)