Fahrerflucht in Höchstädt: VW bei Geschäft beschädigt

Polizei

Unbekannter rammt Auto bei Geschäft in Höchstädt und flüchtet

An dem VW entstand ein Schaden von 750 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat am Montagvormittag auf dem Parkplatz etwas beobachtet?
    Am Montagvormittag kam es in Höchstädt zu einer Fahrerflucht auf einem Parkplatz eines Geschäftes in der Lutzinger Straße. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In Höchstädt ist es am Montagvormittag zu einer Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, war am Montag zwischen 8 und 14 Uhr ein weißer „VW-UP“ auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lutzinger Straße geparkt. Eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer fuhr das Auto an und machte sich davon, ohne den Schaden zu melden.

    Deshalb ermittelt die Polizei wegen „unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ und bittet unter der 09071 560 um Zeugenhinweise. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. (AZ)

