Unbekannter rammt Auto bei Geschäft in Höchstädt und flüchtet

In Höchstädt ist es am Montagvormittag zu einer Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, war am Montag zwischen 8 und 14 Uhr ein weißer „VW-UP“ auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lutzinger Straße geparkt. Eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer fuhr das Auto an und machte sich davon, ohne den Schaden zu melden.

Deshalb ermittelt die Polizei wegen „unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ und bittet unter der 09071 560 um Zeugenhinweise. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. (AZ)