Abgesperrtes Rad im Wert von 4000 Euro gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht auf Freitag das Fahrrad eines 35-Jährigen. Dieser hatte es vor seiner Wohnung in der Werdenbergstraße in Dillingen abgestellt und laut Auskunft der Polizei mit einem integrierten Schloss sowie einer Kette versperrt.

Die Polizei in Dillingen sucht Zeugen

Das entwendete Rad hatte einen Wert von über 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Dillingen, Telefonnummer 09071/56-0 in Verbindung setzen. (AZ)