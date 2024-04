Faimingen

vor 33 Min.

Faiminger wünschen sich einen öffentlichen Bücherschrank

Plus Rathauschefin Katja Müller erklärt bei der Bürgerversammlung, warum die Einrichtung nicht möglich sei. Kurland-Kindergarten und eine "Sackgasse" sind weitere Themen.

Von Julia Finster

Etwa 40 Bürgerinnen und Bürger zieht es am Donnerstagabend in das Vereinsheim in Faimingen. Dort werden sie von Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zur Bürgerversammlung begrüßt. Die Ratshauschefin eröffnet den Abend mit einer Darlegung allgemeiner Zahlen im Hinblick auf die Bevölkerungs- und Einwohnerverteilung Faimingens und geht auch auf die Entwicklung des Haushalts ein, bei dem sie vor allem den Rückgang der Schulden und den zunehmenden Aufbau an Rücklagen betont. Dies sei für die geplanten Investitionen „sehr erfreulich“, so Müller.

Bei ihrem anschließenden Rückblick auf das Jahr 2023 hebt Müller den neu eröffneten Spielplatz im Lauinger Neubaugebiet hervor. Der Bau des Spielplatzes sei ein Teil der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Lauingen, zu der daneben mittlerweile auch die Durchführung einer Jugendbürgerversammlung zählt. Sie weist sie die Faimingerinnen und Faiminger auch auf die Möglichkeit hin, einen Ortssprecher zu wählen, um die Interessen des Ortsteils im Lauinger Stadtrat zu vertreten. Zudem bestehe seit 2023 die Möglichkeit, das Gelände des ehemaligen römischen Apollo-Grannus-Tempels über die App der Stadt Lauingen virtuell zu besichtigen. Ein Bürger äußert hierbei die Bitte, für solche Anlässe die örtliche Römergruppe zu aktivieren.

