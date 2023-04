Faimingen

vor 31 Min.

Zwei Bahnübergänge sorgen in Faimingen für Aufregung

Rufschranken an Bahnübergängen in Faimingen sollen abgerissen werden. Faiminger Landwirte sind damit nicht einverstanden.

Plus Das Interesse an der Bürgerversammlung im Lauinger Stadtteil ist groß. Es geht auch um die leer stehenden Gebäude im Dorf.

Von Bernhard Probst Artikel anhören Shape

Das Schützenheim im Lauinger Ortsteil Faimingen war bis auf wenige Plätze komplett voll, als die Bürgerversammlung anstand. Bürgermeisterin Katja Müller berichtete über die Entwicklung der Stadt. Die Einwohnerzahl ist stabil, die Schulden werden ihren Worten zufolge konstant getilgt und der hohe Investitionsbedarf werde durch die Stabilisierungshilfe ermöglicht. Das betrifft auch einen Radweg zwischen Faimingen und Echenbrunn, der als Vorausmaßnahme vor dem Ausbau der B16 gedacht ist.

Landwirt aus Faimingen kritisiert den Umweg über die B16

Landwirt Anton Kitzinger prangerte in diesem Zusammenhang – nicht zum ersten Mal – die Schließung zweier Bahnübergänge an, die für Landwirte sowie Fußgänger und Radfahrer essenziell sei. Der Umweg über die B16 sei umständlich. Bürgermeisterin Müller entgegnete, dass die Wiedereröffnung ein Ding der Unmöglichkeit sei. Das läge an der drohenden Abrutschgefahr des Erdhanges, auf dem er befestigt sei. Die Festsetzung des Erdreichs würde so teuer sein, dass die Kosten ins Leere liefen. Zudem sei die Technik dort völlig veraltet – die Deutsche Bahn würde nicht einmal mehr Ersatzteile finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen