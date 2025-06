Faires Frühstück an der Donau-Realschule in Lauingen

Als Fairtrade-Schule beteiligte sich die Donau-Realschule Lauingen an einer Frühstücksaktion, die von Fairtrade Deutschland mit Produkten aus dem fairen Handel gesponsert wurde.

Die Klasse 5b hatte sich mit ihrer Lehrerin Birgit Spring im Rahmen einer Unterrichtseinheit zum Thema „Vom Kakao zur Schokolade“ mit der Situation der Kinder in den Kakao-Anbauländern sowie den Bedingungen des fairen Handels beschäftigt und kam so in den Genuss dieser Aktion. Zum fairen Frühstück wurde als „Special Guest“ die Lauinger Stadträtin Dr. Ursula Kigele eingeladen, die sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt hatte, dass Lauingen die Kriterien als Fairtrade Town erfüllte und im vergangenen Oktober diese Auszeichnung erhielt.

Kigele berichtete den Kindern, warum es ihr ein Anliegen sei, den fairen Handel ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Schon als Kind habe sie es als ungerecht empfunden, dass Menschen in den Ländern des globalen Südens schlechtere Lebensbedingungen hätten als in den reichen Industrieländern. Es liege heute in unserer Verantwortung, hier für mehr Gerechtigkeit und Bildung zu sorgen. Außerdem zerstöre der von den Industrienationen verursachte Klimawandel genauso die Lebensgrundlagen der Menschen in den ärmeren Ländern, die kaum klimaschädliche Gase produzierten, so Kigele.

Abholzung des Regenwaldes in erster Linie für die reichen Länder

Auch die Abholzung des Regenwaldes zur Schaffung von Anbauflächen für Soja und Palmöl sowie für Rinderweiden geschehe in erster Linie für die reichen Länder, gehe aber zulasten der gesamten Welt. Ihr sei es wichtig, ein Bewusstsein für diese globalen Zusammenhänge zu schaffen, weshalb sie sich dafür eingesetzt hatte, dass Lauingen die Auszeichnung als Fairtrade Town erhielt.

Kigele lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der Lauinger Realschule. Um die Kriterien für diese Auszeichnungen zu erfüllen, hatte die Realschule die Stadt Lauingen mit zahlreichen Aktionen unterstützt und sich dadurch selbst die Auszeichnung als Fairtrade-Schule erarbeitet.

