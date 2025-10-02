Falscher Bankmitarbeiter prellt 64-Jährige aus dem Kreis Dillingen

Opfer eines Betrugs durch einen sogenannten falschen Bankmitarbeiter ist am Mittwoch eine 64-jährige Landkreisbürgerin geworden. Gegen 17.30 Uhr hatte die Frau einen Telefonanruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhalten. Auf dem Display ihres Telefons wurde dabei der Name einer Bank angezeigt.

Der Anrufer bietet Hilfe an

Der Unbekannte gab laut Polizeibericht vor, dass vom Bankkonto der 64-Jährigen mehrere auffällige Abbuchungen getätigt worden seien. Nachdem die Frau mitgeteilt hatte, diese nicht veranlasst zu haben, bot der Anrufer an, diese rückgängig zu machen. Er wies die 64-Jährige an, über ihr TAN-Verfahren mehrere Freigaben zu bestätigen.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Betrugs

Nachdem die Frau dem nachgekommen war, erfolgte eine Echtzeitüberweisung in Höhe eines unteren vierstelligen Euro-Betrages auf ein bisher unbekanntes Konto. Der Unbekannte beendete daraufhin das Telefonat. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Betrugs. (AZ)