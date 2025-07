Falscher PayPal-Mitarbeiter betrügt 26-Jährigen in Holzheim

In Holzheim ist es zu einem Telefonbetrug durch einen falschen PayPal-Mitarbeiter gekommen. Am Donnerstag wurde ein 26-Jähriger gegen 11.45 Uhr von einem angeblichen PayPal-Mitarbeiter angerufen. Dieser veranlasste den Geschädigten zunächst zum Download einer Anwendung, wodurch der Anrufer Zugriff auf das Mobiltelefon erlangte. Im Weiteren wurden mehrere Einzahlungen auf diverse Investment-Apps getätigt, so die Information aus dem Polizeibericht.

Die Polizei ermittelt gegen den Betrüger

Erst als der Geschädigte zudem mehrere Apple-Pay-Karten kaufen sollte, fiel ihm der Betrug auf. Der gesamte Vermögensschaden beläuft sich auf über 2700 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (AZ)