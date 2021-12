Jetzt ist der Fasching im Landkreis Dillingen endgültig abgesagt

Es war ein Ringen bis zum Schluss. Nun haben alle Faschingsvereine im Landkreis Dillingen die Saison abgesagt. Was trotzdem möglich sein soll.

Die Laudonia ist vorgeprescht, die Schlossfinken haben nachgezogen. Die beiden Faschingsvereine aus Lauingen und Höchstädt haben schon früh alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Die anderen Vereine haben daraufhin nach und nach ebenfalls die schlechte Nachricht für ihre Mitglieder verkündet.

Am Dienstagabend haben sich nun alle Vereine gemeinsam getroffen und auch gemeinsam verständigt, wie Alexandra Hummel, Vorsitzende bei der Hallo Wach in Donaualtheim sagt.

Narrenbaum in Donaualtheim aufstellen oder vor der Garde tanzen

Und die Entscheidung, die zusammen getroffen worden ist, ist zwar keine Überraschung, dennoch schmerzlich: "Definitiv alle Faschingsvereine sagen den Fasching ab", so Hummel. Alle Aktiven in den Vereinen wurden vorab informiert. "Wir sind uns alle einig und stehen geschlossen hinter der Entscheidung. Jeder Verein versucht, das, was möglich ist, für sich zu machen", sagt Hummel weiter.

Abhängig von der Corona-Situation im Landkreis Dillingen

Erste Ideen könnten sein, dass die kleine Garde vor der großen Garde ihren einstudierten Tanz zeigt. Oder vielleicht sogar das Narrenbaum aufstellen an der frischen Luft in Donaualtheim möglich ist. Alles werde abhängig von der aktuellen Corona-Lage entschieden.

"Es finden im Landkreis Dillingen aber definitiv keine öffentlichen Faschingsveranstaltungen statt", erklärt Alexandra Hummel. Darauf haben sich Laudonia, Schlossfinken, Finndonia, Epponia, Bachtalia, Glinken, Hallo Wach, Faschingsfreunde Amerdingen, Faschingsfreunde Steinheim und die Dillinger Faschingsfreunde verständigt.

"Uns allen ist wichtig, dass wir das Vereinsleben aufrecht erhalten, deshalb haben wir auch trainiert und wollen möglich machen, was möglich ist", so Hummel.