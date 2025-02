Dillinger Nachtumzug soll wieder eine „super Party“ werden

Gumpiger Donnerstag und Rußiger Freitag – jetzt beginnt das Faschingsfinale in der Region. Die Steinheimer Faschingsfreunde fiebern dem großen Dillinger Nachtumzug am Freitag entgegen. Vorsitzender Anton Stadtrecher ist überzeugt: „Das wird eine super Party.“ 10.000 bis 15.000 Besucher und Besucherinnen werden zu diesem nächtlichen Spektakel in der Kreisstadt erwartet. Und Stadtrecher hofft auf gute Wetterbedingungen – „zehn Grad plus und trocken“.

Die Prognosen sind etwas anders, aber für echte Narren kommt es ja auf die ausgelassene Stimmung an. In Dillingen werde man am Freitag ab 19.11 Uhr jedenfalls „eine richtige Party feiern“, verspricht der Vorsitzende. Gut drei Stunden wird der Gaudiwurm dauern, den Zweiter Vorsitzender Philipp Holzmann zusammengestellt hat. Nur 120 Anmeldungen konnten die Faschingsfreunde annehmen, ansonsten ziehe sich der Umzug zu lange hin. „Wir mussten leider etwa 50 interessierten Gruppen absagen“, informiert Stadtrecher.

Faschingsfreunde Steinheim sind mit 200 Ehrenamtlichen im Einsatz

Die Steinheimer Faschingfreunde sind mit 200 Ehrenamtlichen im Einsatz. Hinzu kommen Kräfte der Security, der Polizei, der Feuerwehr, des THW und des Roten Kreuzes. „Das Sicherheitskonzept steht“, sagt Stadtrecher. Es sei zusammen mit dem Ordnungsamt und der Polizei erarbeitet worden. „Natürlich sind wir im Vorfeld alle ein bisschen aufgeregt, dass alles gutgeht“, teilt der Vorsitzende mit. Nach den jüngsten Anschlägen in Aschaffenburg und München gibt es auch bei den Faschingsgesellschaften in der Region verschärfte Sicherheitsvorkehrungen.

Nach dem Nachtumzug geht die Party in einem großen Zelt auf dem Festplatz im Donaupark weiter. „Da haben 2000 Leute Platz“, sagt Stadtrecher. Er hofft, „dass die Gäste Spaß haben und ausgelassen feiern, sich aber an die Regeln halten“. Der Gaudiwurm startet von der Mohrenstraße aus. Er führt über den Stadtberg und die Kapuzinerstraße bis zur Großen Allee.

Gundelfingen im närrischen Ausnahmezustand

Bereits am Donnerstag wird Gundelfingen im närrischen Ausnahmezustand befinden. In der Gärtnerstadt beginnt um 11.11 Uhr der närrische Frühschoppen im Bleichestadel, um 14 Uhr startet die Straßenfastnacht. Schließlich kommt es zum Rathausssturm. Ab 18 Uhr entzünden die Tschasibo-Hexen das Walpurgisfeuer und ab 19 Uhr wird die große Gumpen-Party im Bleichestadel gefeiert. Im Bachtal wird es ebenfalls schaurig-schön. Im Hexendorf Landhausen fliegen die Bachtalhexen umher, es wird ab 18 Uhr gefeiert.

Der Lauinger Hexentanz ist ein magisches Spektakel

Wenn am Gumpigen Donnerstag die Dunkelheit hereinbricht, wird auch beim Lauinger Hexentanz ein magisches Spektakel geboten. Ab 20 Uhr ist auf der Bühne vor dem Rathaus der spannende Kampf der Winterhexen gegen die Frühlingsfeen zu sehen. Anschließend gibt es dort bis 1 Uhr bei freiem Eintritt eine Hexenparty mit DJ Papaoke. Und auch in anderen Kneipen wird bis weit nach Mitternacht gefeiert. Der Kindernachmittag mit einer Spielstraße startet bereits um 14 Uhr.

In Wertingen gibt es einen Kinderfaschingsumzug

Auch in Wertingen ist am Donnerstag Fastnacht angesagt. Der Kinderfaschingsumzug startet um 14.14 Uhr am Pausenhof der Grundschule. In der Stadthalle feiern Buben und Mädchen danach eine Faschingsparty unter dem Motto „Winter, Schnee und Glitzerwelt“.