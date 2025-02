„Entspannt Fasching beim Umzug in Donaualtheim feiern“

Er ist ein wenig kleiner als die anderen großen Faschingsumzüge in der Region. Dafür aber „traditionell und familiär“, wie Hallo-Wach-Präsidentin Marina Bihr betont. Gemeint ist der Gaudiwurm der Donaualtheimer Faschingsgesellschaft, der sich am Samstag durch die Straßen des Dillinger Stadtteils schlängeln wird. Tausende Gäste werden erneut zu dem Spektakel erwartet. „Es ist ein besonderer Umzug, bei uns kann man entspannt Fasching feiern“, verspricht Marina Bihr.

Die Präsidentin wird mit ihrem Bruder Melvin Kummer auf dem großen Wagen bei der Metzgerei Heußler (ehemals Schultz) den Umzug mit seinen 44 Nummern moderieren. Auf einem weiteren Wagen in der Neresheimer Straße kommentiert Manuela Kapfer das Geschehen. Los geht‘s um 14.11 Uhr. Die Prinzenpaare der Hallo Wach werden vorab mit dem Bonbonwagen die Umzugsstrecke abfahren und Süßigkeiten verteilen.

Präsidentin Bihr: „Das Wetter wird gut wie immer“

„Bei der Hallo Wach kann man entspannt Fasching feiern“, verspricht die Präsidentin. Sie hat auch schon die Wetterprognosen angeschaut. „Das Wetter wird gut wie immer“, sagt Bihr. Es werde nicht regnen, man habe da noch nie Pech gehabt. Als die Präsidentin im Jahr 2016 Prinzessin war, sei sie ohne Jäckchen beim Umzug mitgefahren.

Die besten Wagen und Gruppen werden prämiert

Das Besondere am Donaualtheimer Umzug sei, dass auch kleinere Fußgruppen wie Frauenpower aus Wittislingen, die Hütte Hausen oder die Bogenbach-Perlen aus Bergheim dabei seien. Am Ende werden die besten Wagen und Gruppen prämiert. Für Platz eins gibt es ein Spanferkel. Hinterher steigt dann eine Aftershow-Party im Vereinsheim der Hallo Wach in der Marienstraße. Für Stimmung wird dabei auch die Gundelfinger Faschingsgesellschaft Die Glinken sorgen.