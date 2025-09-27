FCA-Fanbusse halten in Dillingen für „Getränkeversorgung“ an

Die Voith-Arena des 1. FC Heidenheim ist von Augsburg nur rund 100 Kilometer entfernt. Neben der Allianz-Arena ist es für FCA-Fans die kürzeste Anfahrt der Saison. Einen Teil der Fanszene hat das offenbar nicht daran gehindert, auf halber Strecke in Dillingen einen Halt einzulegen. Grund dafür sei ein Zwischenstopp zur „Getränkeversorgung“ gewesen, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Dillingen berichtet. Die Polizei war im Vorfeld über die Aktion informiert worden.

Augsburg zu Gast in Heidenheim: Fans stranden in Dillinger Innenstadt

Demnach parkten am Samstagmittag drei Busse am Donaustadion. Daraufhin seien die rund 180 Personen zu Fuß in die Dillinger Innenstadt marschiert. Auf einem Video ist zu sehen, wie eine große Gruppe mit lauten Sprechchören singend die Königstraße verlässt und nach der ehemaligen Casuisten-Bäckerei in die kleine Gasse einbiegt.

FCA gegen 1. FC Heidenheim 2025: Polizei mit Ultra-Besuch in Dillingen zufrieden

Vor der Aktion hätten sich szenekundige Beamte der Polizei und Fanbeauftragte miteinander verständigt. „Gegen 12.30 Uhr sind die Fans dann wieder zu den Bussen zurückgekehrt, ohne dass es zu einer Sicherheitsstörung kam“, teilt ein Polizeisprecher weiter mit. Man habe lediglich einige Sticker festgestellt. Das sei nicht als Sachbeschädigung einzustufen. Die Busfahrer setzten daraufhin ihren Weg zum Auswärtsspiel in Heidenheim fort.

Für die Polizei in Dillingen war es bis Samstagabend ein friedliches Wochenende. Während der Dillinger Nacht hätten sich keine Zwischenfälle ereignet. Mehrere Tausend Gäste waren in die Stadt gereist.