Aktion zum Welthundetag: Schicken Sie uns Ihr schönstes Hundefoto!

Am 10. Oktober ist Welthundetag. An diesem Tag sollen die treuen Vierbeiner und ihre Eigenschaften und Leistungen gefeiert werden. Auch wir wollen Lumpi, Bello und Co. hochleben lassen. Deshalb suchen wir schöne, lustige oder coole Fotos von Ihrem Liebling. Die Bilder werden online veröffentlicht und zum Teil auch in der Zeitung abgedruckt.

Und so funktioniert die Aktion: Senden Sie uns ein besonders lustiges oder süßes Bild von Ihrer Fellnase zu, gerne auch mit Ihnen selbst auf dem Foto. Das kann etwa Ihr Labrador sein, der gerne mit der Katze kuschelt, oder der Golden Retriever, der einen ganz besonderen Platz für sein Schläfchen bevorzugt. Denken Sie hierbei bitte daran, den Namen Ihres Hundes, Ihre eigenen Kontaktdaten (für eventuelle Rückfragen) und gerne auch eine kleine Anekdote über Ihren Hund anzuhängen. Die Mailadresse lautet redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Wir sammeln die Bilder und wollen sie anschließend online in einer Galerie und in der Print-Ausgabe veröffentlichen. Auf diese Weise bringt das Foto ihres Vierbeiners vielleicht nicht nur Sie zum Lächeln, sondern bereitet auch denjenigen ohne Hund eine Freude. Mit einer Einsendung erklären Sie sich bereit, dass das Foto in der Zeitung und online veröffentlicht werden darf.

Der Hund ist nach der Katze das beliebteste Haustier in Deutschland

Der Hund ist übrigens nicht das beliebteste Haustier in Deutschland. Das ist die Katze. Laut einer Studie für den Zentralverband zoologischer Fachbetriebe leben hierzulande 15,7 Millionen Katzen und 10,5 Millionen Hunde. In Deutschland gab es bis vor kurzem auch noch den Tag des Hundes. Dieser war 2010 vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) ins Leben gerufen worden. Der deutschlandweite Tag des Hundes wurde jedes Jahr im Juni begangen und mit Aktionen wie einem Tag der offenen Tür, Turnieren und Ausstellungen gefeiert. 2024 wurde der Tag des Hundes zugunsten des Welthundetags am 10. Oktober eingestellt.