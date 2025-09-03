Icon Menü
Feiern Sie mit uns: 75 Jahre Donau Zeitung im Dillinger Eichwaldbad erleben

Dillingen

Seien Sie hier live dabei: Wir feiern 75 Jahre Donau Zeitung im Eichwaldbad

Am Donnerstag laden Donau Zeitung und Wertinger Zeitung bei freiem Eintritt ins Dillinger Freibad. Zum Jubiläum finden verschiedene Aktionen statt.
Von Laura Gastl
    • |
    • |
    • |
    Im Eichwaldbald werden am Donnerstag 75 Jahre Donau Zeitung gefeiert.
    Im Eichwaldbald werden am Donnerstag 75 Jahre Donau Zeitung gefeiert. Foto: Jan Koenen (Archivbild)

    Jetzt ist alles angerichtet für das Jubiläumsfest „75 Jahre Donau Zeitung“. Feiern Sie mit uns am Donnerstag von 9 bis 20 Uhr bei freiem Eintritt im Dillinger Eichwaldbad. Von der Aqua-Fitness und dem Schwingen mit den Smovey-Ringen bis hin zum Wasserrutschen-Wettbewerb und einer kleinen Kinderdisco gibt es für Teilnehmende eines jeglichen Alters viele Aktionen. Hier lesen Sie aktuell, wie im Freibad gefeiert wird.

    Am Donnerstag folgt die aktuelle Berichterstattung aus dem Eichwaldbad.

