Fest im Kesseltal: „450 Jahre Freiwillige Feuerwehren“

„450 Jahre Jubiläum? Das kann doch nicht stimmen!” Diesen oder ähnliche Sprüche hören Feuerwehrleute aus Bissingen, Hochstein und Unterbissingen öfter, wenn sie Menschen auf Feuerwehrfesten mit ihrem Logo begegnen. Viele waren sich angesichts des Titels „450 Jahre Freiwillige Feuerwehren“ nicht sicher, dachten erst an einen Fehler.

Dabei ist die Geschichte des Festes schnell erklärt: Die Feuerwehren aus Hochstein, Unterbissingen und Bissingen feiern 2026 jeweils ihr 150-jähriges Bestehen. Zusammen ergibt das 450 Jahre – geprägt von Einsatzbereitschaft, Tradition und guter Nachbarschaft. Viele Feuerwehrler „dienen“ neben ihrer Ortsfeuerwehr zusätzlich in der Bissinger Wehr, sind von einem Ort in den anderen gezogen oder haben ihre große Liebe im Nachbarort gefunden. Und doch ist die Zusammenkunft bei diesem Fest etwas ganz Besonderes: Hier wird laut Pressemitteilung zum ersten Mal zusammen gefeiert, was sich bereits seit Jahren durch enge Zusammenarbeit bewährt hat.

Die drei Wehren greifen sich regelmäßig unter die Arme

So sind es im Feuerwehralltag natürlich die zahlreichen Übungen, Lehrgänge und Leistungsabzeichen, an denen die Teilnehmer der Wehren längst nebeneinander antreten. Und natürlich steht man sich auch bei den teils schweren Einsätzen im Gemeindegebiet regelmäßig zur Seite. Es sind aber auch die angenehmen Seiten des Feuerwehrlebens, bei denen sich die drei Wehren regelmäßig unter die Arme greifen – wie etwa beim Bissinger Faschingsball, beim Besuch der Dorffeste in Hochstein und Unterbissingen.

Vorverkauf für Auftritt der Spider Murphy Gang beginnt

Um diese Gemeinschaft zu feiern und auch für die Zukunft weiter zu verstärken, treten die drei Feuehrwehren nun 2026 unter der Schirmherrschaft von Heinrich Gropper an, vom 17. bis zum 20. Juli ein denkwürdiges Fest zu feiern. Hauptact ist dabei der Auftritt der Spider Murphy Gang am 17. Juli, der Kartenvorverkauf dazu startet am Mittwoch, 15. Oktober.

Am Samstag, 18. Juli, gibt es einen Nachmittag mit Andy Borg und eine Bierzeltparty mit Jolly Sound. Am Sonntag, 19. Juli, sind ein Gottesdienst und ein großer Festumzug geplant. Und am Montag, 20. Juli, stehen ein politischer Abend und ein Zapfenstreich auf dem Programm. Informationen dazu gibt es im Netz unter 450-bhu.de. (AZ)