Vom Zufallsensemble zum Europameister

Im Juni holten sich die Feststadelmusikanten beim Deutschen Musikfest in Ulm und Neu-Ulm in der Höchststufe den Titel „Europameister der Böhmisch-Mährischen Blasmusik“. Jetzt veröffentlichen die neun blasmusikbegeisterten Musiker aus ganz Schwaben ihre erste CD „So nah“ mit Eigenkompositionen. Die Präsentation des Albums findet am Freitag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr in der „Braumadl“-Brauerei im Gundelfinger Stadtteil Echenbrunn statt. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Mit ihrem Debüt-Album vereint die Kapelle laut Pressemitteilung getreu ihrem Motto: „Jung – dynamisch – Blasmusik“ traditionelle und moderne Blasmusik auf ganz besondere Weise – präzise, gefühlvoll und energiegeladen. Ein Titel auf der CD ist die Ballade „Für immer nah“ von Tizian Foag, der früher den Musikverein Donauklang Höchstädt-Blindheim dirigiert hat. Mehr wollten die Musiker jedoch nicht verraten, denn schließlich ist die CD-Präsentation das Saisonfinale. „Wir freuen uns zum Jahresabschlusskonzert auf unsere treuen Fans genauso wie auf viele Neuentdecker“, heißt es in der Mitteilung.

„Homogene Spielweise, Präzision und unnachahmliche Spielfreude“

Dass es die anfängliche Spaßformation einmal soweit bringt, hätte kaum jemand gedacht, als die Feststadelmusikanten 2019 als bunt zusammengewürfeltes Ensemble das Stadelfest in Konzenberg (Landkreis Günzburg) musikalisch umrahmten. Eigentlich sollte es eine einmalige Sache sein, doch daraus wurden eine ganze Reihe von Auftritten, obwohl die Neun alle in anderen Blaskapellen aktiv sind. Bereits beim Wettbewerb überzeugten die Feststadelmusikanten mit Eigenkompositionen, was die Jury entsprechend honorierte: „Die Feststadelmusikanten überzeugten durch ihre homogene Spielweise, Präzision und unnachahmliche Spielfreude.“ Plätze beim Auftritt in der Braumadl-Brauerei können unter kontakt@braumadl.de oder Telefon 0151/11219647 reserviert werden.(AZ)