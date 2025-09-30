Feuer zerstört Stadel in Brenz – angrenzendes Haus wird unbewohnbar

Feueralarm am Montagabend in Brenz (Landkreis Heidenheim): Feuerwehren aus Sontheim, Giengen, Gundelfingen, Hermaringen und Bächingen waren mit mehreren Löschfahrzeugen, Drehleitern und einigen Dutzend Kameradinnen und Kameraden im Einsatz, um den Brand in einem Stadel zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf ein direkt daneben stehendes Wohngebäude zu verhindern. Menschen kamen bei dem Brand im Sontheimer Gemeindeteil nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr hatte Anwohner und Anwohnerinnen in Sontheim/Brenz dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Sontheims Bürgermeister Tobias Rief, der sich persönlich ein Bild vor Ort machte und selbst unweit des Brandherdes entfernt wohnt, teilte am Montagabend mit, dass das Wirtschaftsgebäude selbst komplett ausgebrannt und eine Wohnung mindestens stark beschädigt sei. „Das Haus wird wohl erst einmal nicht mehr bewohnbar sein“, sagte der Bürgermeister auf Anfrage. Die Feuerwehr habe versucht, einen Einsturz des Daches zu verhindern.

Einige Fenster in der Nachbarschaft werden aufgrund der Hitze gesprengt

Ein Übergreifen des Feuers auf die nur wenige Meter entfernt stehenden Nachbargebäude konnte von den Feuerwehren verhindert werden, allerdings wurden aufgrund der Hitzeentwicklung des Feuers einige Fenster in der Nachbarschaft gesprengt. Die Brandursache sei derzeit noch unklar, so der Rathauschef. „Die Polizei ist noch vor Ort, zudem müssen erst noch alle Beteiligten befragt werden“, sagte Tobias Rief am späten Montagabend.

Der Bürgermeister teilte zudem mit, dass die von dem Brand betroffene Familie seitens der Gemeinde betreut werde. „Deren Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Sie sind jetzt in einer gemeindlichen Wohnung untergebracht.“ Wie sicher die Statik des betroffenen Wohngebäudes nach dem Brand ist, sei derzeit noch nicht abzuschätzen, so Tobias Rief.

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am Montagabend im Brenz. Foto: René Rosin

Nach Auskunft des Bürgermeisters versuchte der Netzbetreiber EnBW ODR mittels eines Baggers die Liegenschaft vom Stromnetz zu trennen, „damit die umliegenden Häuser schnellstmöglich wieder mit Energie versorgt werden können“. Der gesamte Bereich sei sicherheitshalber weiträumig vom Netz getrennt worden, so Rief am Montagabend.

Die Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen. Foto: René Rosin

Die Polizei beschlagnahmte nach einem Bericht der Heidenheimer Zeitung das Gebäude für die Ermittlungen. Am Dienstag soll eine erste Begehung stattfinden.

Im Juni hatte ein Kuhstall im nur wenige Kilometer entfernten Untermedlingen gebrannt. Damals tötete das Feuer mehr als 30 Rinder.