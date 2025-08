Feuerwehr rückt drei Fahrzeugen zum Dillinger Schloss aus

Die Alarmierung der Feuerwehr hat in Dillingen kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Gegen 14.30 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Dillingen mit drei Fahrzeugen am Dillinger Schloss an. Die Brandmeldeanlage des Dillinger Finanzamts hatte die Rettungskette in Gang gesetzt.

Dillingens Stadtbrandinspektor: „Müssen weiter unsere Steuererklärungen abgeben“

„Zum Glück war es nur ein Fehlalarm“, teilte Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer auf Anfrage unserer Redaktion mit. Im Finanzamt seien gerade Sanierungsarbeiten im Gange. Dabei sei Staub angefallen, die Brandmeldeanlage habe deshalb die Alarmierung ausgelöst. Die Feuerwehr rückte schließlich mit 15 Einsatzkräften an, musste aber nicht eingreifen, weil es sich um einen „Täuschungsalarm“ handelte, wie Pfeifer anmerkte. „Die Akten im Finanzamt sind noch heil, wir müssen weiter unsere Steuererklärungen abgeben“, sagte der Chef der Dillinger Feuerwehr unserer Redaktion im Spaß.

Bei einigen Bürgern wurden Erinnerungen an den Dillinger Rathausbrand wach

Bei einigen Bürgern und Bürgerinnen, die die Alarmierung bemerkt hatten, wurden sofort Erinnerungen an den Dillinger Rathausbrand vor acht Jahren wach. Am Abend des 26. Juli 2017 war im Rathaus ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude, in dem sich der große Sitzungssaal befand, brannte völlig aus. Es wurde bei Kosten von mehr als neun Millionen Euro wiederaufgebaut. Oberbürgermeister Frank Kunz war damals selbst im Löscheinsatz. „Wenn das Rathaus brennt, dann ist das ein Stück weit, als wenn Dein eigenes Haus brennt“, sagte damals der Rathauschef.