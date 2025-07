Feuerwerk beim Dillinger Lampionfest sorgt für Zündstoff

Es ist ein Höhepunkt des Dillinger Lampionfests: Nach dem Umzug der Kinder mit ihren Lampions wird alljährlich ein Feuerwerk im Taxispark gezündet. So auch am vergangenen Samstag. Mehr als 1000 Besucher und Besucherinnen verfolgen das farbenfrohe Spektakel. Gegen 22.30 Uhr muss allerdings die Feuerwehr eingreifen und löschen. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, ist der Ast eines großen Baumes in Brand geraten. Auf Facebook ist inzwischen eine Diskussion über den Vorfall entstanden.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis