Dillingen

Fielmann eröffnet umgebaute Filiale in der Dillinger Königstraße

800.000 Euro wurden in die Modernisierung der Niederlassung investiert. Sie verfügt nun auch über ein eigenes Hörakustikstudio.
    Bei der Wiedereröffnung der modernisierten Fielmann-Niederlassung in der Dillinger Königstraße: (von rechts) Fielmann-Regionalleiter Alexander Poljazki, Niederlassungsleiterin Tanja Steib-Dollansky und Oberbürgermeister Frank Kunz. Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen

    Seit 1989 gibt es Fielmann in Dillingen. Nun hat die Optiker-Kette ihre Filiale umgestaltet und wiedereröffnet – inklusive neuem Hörakustikstudio.

    Fielmann-Niederlassungsleiterin Tanja Steib-Dollansky strahlt, als sie am Donnerstagmorgen die letzte von mehr als 1000 Brillenfassungen frisch poliert auf ihren neuen Platz an der Wand legt. Gemeinsam mit ihren 13 Mitarbeitenden hat die Augenoptikermeisterin am Vorabend unzählige Kisten mit Brillen aus der Übergangsfiliale getragen. In der Königstraße hat Fielmann seine Fläche komplett umgebaut und neu gestaltet.

    Für Sehtests habe es nicht mehr genug Platz gegeben

    Der Grund für den Umbau: „Wir sind dem Ansturm an Kunden in den alten Räumen kaum noch gerecht geworden“, erläutert die Niederlassungsleiterin. Für Sehtests habe es nicht mehr genug Platz gegeben. Neben der Umgestaltung gibt es nun auch ein eigenes Hörakustikstudio mit Hörakustiker-Meisterin Evelyn Buchfellner.

    „Wir haben drei Räume für Sehtests und eine top ausgestattete Werkstatt“

    Rund 800.000 Euro hat Fielmann laut Pressemitteilung in den Bau und die Ausstattung sowie in das Hörakustikstudio der neuen Niederlassung investiert. „Was die Ausstattung angeht, haben wir in Dillingen nun ein top ausgestattetes und sehr modernes Optikerfachgeschäft “, freut sich Alexander Poljazki, Regionalleiter von Fielmann. „Wir haben drei Räume für Sehtests und eine top ausgestattete Werkstatt.“ Zur Wiedereröffnung gratulierte auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. (AZ)

