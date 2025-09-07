„Finale Furioso“ beim Dillinger Orgelsommer

Zum Abschluss des 19. Dillinger Orgelsommers erklingt am Samstag, 13. September, um 11.15 Uhr in der Basilika St. Peter nochmals festliche Orgelmusik unter dem Motto „Finale Furioso!“. Pedro Alberto Sanchez spielt unter anderem Werke von Juan Bautista Cabanilles, Giovanni Morandi und Johann Sebastian Bach.

Sanchez stammt aus Salamanca und begann sein Musikstudium am Konservatorium Arturo Soria (Madrid), an dem er bei Anselmo Serna den Abschluss als Musikwissenschaftler im Fach Orgel erlangte. Der Master in Orgel und Orgelkomposition am Konservatorium Santa Cecilia in Rom folgte. Am Päpstlichen Institut für Kirchenmusik, ebenfalls in Rom, studierte er Gregorianik und Orgelimprovisation. Bei Miguel Bernal Ripol erlangte er außerdem einen höheren Abschluss in Musik in der Fachrichtung Orgelpädagogik am Königlichen Musikkonservatorium von Madrid. Während seines Aufenthalts in Rom war er Mitglied der Capella Musicale des Petersdoms im Vatikan.

Sanchez hat einen Abschluss in Kirchenwissenschaften und Kirchenrecht

Der Musiker entwickelte eine bemerkenswerte Konzerttätigkeit mit zahlreichen Gastspielen in Spanien, Mexiko, Polen, der Schweiz, Italien, Panama, dem Heiligen Land, Belgien und den Vereinigten Staaten. Als Augustinerpater hat er einen Abschluss in Kirchenwissenschaften von der Päpstlichen Universität Salamanca und in Kirchenrecht von der Päpstlichen Universität St. Thomas von Aquin in Rom. Derzeit ist er Organist und Kapellmeister des Königlichen Klosters von El Escorial.

Seit 2011 ist er Direktor der Internationalen Orgelwoche Madrid in der Augustinerkirche San Manuel y San Benito. Er verbindet seine Arbeit als Konzertorganist mit seiner pädagogischen Tätigkeit als Lehrer für Gregorianik an der Escolanía del Escorial. Im Jahr 2024 wurde ihm die Medaille für künstlerische Verdienste der königlichen Stätte San Lorenzo de El Escorial verliehen.

Sektempfang unter den Arkaden am Basilikaplatz

Der Eintritt in der Basilika kostet am Samstag zehn Euro. Im Eintrittspreis ist eine Spende an das Leserhilfswerk Kartei der Not inbegriffen. Nach dem Abschlusskonzert findet ein Sektempfang unter den Arkaden am Basilikaplatz statt. (AZ)