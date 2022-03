Finanzen

Lauingen baut seinen Schuldenberg ab

Plus Mehr Gewerbesteuer, mehr Schlüsselzuweisungen und Stabilisierungshilfen – die einst hoch verschuldete Stadt kommt allmählich in normales Fahrwasser. Nach dem neuen Kindergarten steht nun das nächste Millionenprojekt an.

Von Berthold Veh

Wer Lauinger Haushaltsdebatten in den vergangenen Jahrzehnten mitverfolgt hat, musste sich am Dienstagabend zwangsläufig wundern. Der Stadtrat hat im Albertus-Magnus-Saal ziemlich entspannt einen Etat mit einer Höhe von 33,9 Millionen Euro verabschiedet. Der neue Stadtkämmerer Andreas Schmid hatte zuvor dem Gremium Zahlen präsentiert, die ungewohnte Kommentare zur Folge hatten. Von einem „guten Haushalt“ war die Rede – in einer 11.000-Einwohner-Stadt, die vor nicht allzulanger Zeit ein Schuldenberg von etwa 21 Millionen Euro gedrückt hatte.

