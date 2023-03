Auch in Finningen werden die Kindergartengebühren angehoben

Eltern müssen künftig 15 Prozent mehr zahlen. Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung noch eine weitere Entscheidung getroffen.

Ein Antrag der Kindergartenleitung für eine Kindertoilette im Außenbereich des Kindergartens in Mörslingen stand an erster Stelle der Tagesordnung bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. Finningens Bürgermeister Klaus Friegel erklärt auf Nachfrage den Hintergrund: Bei Nutzung der Toilette im Kindergartengebäude könnte möglicherweise die Aufsichtspflicht des Personals verletzt werden. So ist die Situation jetzt. Um das zu umgehen, hat das Gremium laut Friegel beschlossen, im Landjugendcontainer am Rand der Außenanlage eine Toilette für die Kinder einzurichten. Dieser Beschluss ging bei der Sitzung aber nicht ohne Diskussion durch.

Stadt Höchstädt erhöht Gebühren auch

Das galt auch für das weitere Thema: die Änderung der Kindertageseinrichtung-Gebührensatzung in der Gemeinde Finningen. Die Ratsmitglieder beschlossen die Gebühren in den Einrichtungen von Finningen und Mörslingen jeweils um 15 Prozent zu erhöhen. Damit ist Finningen in guter Gesellschaft mit den anderen VG-Kommunen und der Stadt Höchstädt.

Ein neuer Kindergarten für Mörslingen

Über die Vorberatung zum Haushalt 2023 berichtet Rathauschef Klaus Friegel, dass die Ratsmitglieder im Vorfeld für sich die notwendigsten Maßnahmen der Gemeinde für das laufende Haushaltsjahr notiert hatten, die sie in dieser Sitzung vorgetragen hatten. Demnach stand bei den Ratsmitgliedern der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens ebenso im Fokus für die Haushaltsplanung 2023, wie der Kindergartenneubau in Mörslingen, das Baugebiet „Ziegelberg Ost“ in Finningen mit Erschließungskosten über rund 2,5 Millionen Euro sowie die anteiligen Kosten der Gemeinde für die Sanierung der Grund- und Mittelschule Höchstädt.

