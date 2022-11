Biber läuft bei Finningen in ein Auto und wird getötet

Ein 46-Jähriger hat mit seinem in der Nähe der Brunnenmühle einen Biber erfasst, der über die Fahrbahn lief.

Ein 46-jähriger Autofahrer hat mit seinem Auto am Montag kurz 6 Uhr auf der Kreisstraße DLG 15 zwischen Finningen und Mörslingen auf Höhe der Brunnenmühle einen Biber erfasst, der die Fahrbahn überquert hatte.

Der Biber verendet noch an der Unfallstelle

Das Tier starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Am Wagen des 46-Jährigen entstand bei der Kollision mit dem Nager Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. (AZ)