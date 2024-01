Das Finninger Landvolk singt und spendet

Die Frauen und Männer haben in der Martinskirche begeistert. Nach dem Konzert haben sie zudem vielen weiteren Menschen eine Freude gemacht.

Nach dem instrumentalen Auftakt der Stubenmusik und Macht hoch die Tür konnte Gisela Heim vom Finninger Landvolk die Besucher und Besucherinnen in der Finninger Martinskirche rund um die Weihnachtsfeiertage willkommen heißen. Nach einer Adventskranzmeditation und besinnlichen Textbeiträgen führte der Chor mit den Liedern "Gegrüßt sei Maria", "O edle liebreiche, herzguldene Nacht" und "O Wunder, was will das bedeuten" die Zuhörer und Zuhörerinnen hin auf den Zauber der Heiligen Nacht.

Besinnlich und festlich dazu erklangen die instrumentalen Beiträge der Stubenmusik und der Klarinettengruppe. Mit dem Ohr des Herzens hören, dazu lädt auch die weihnachtliche Botschaft ein. "Wir alle sind beschenkt mit Herzen und Ohren", so Gisela Heim in der Pressemitteilung. Zu diesem Impuls legten Frauen des Landvolks Rosen auf den Altar. Ganz nach dem Motto: Hellhörig werden, ermutigen, stärken, Not erkennen und Freude miteinander teilen. Friede den Menschen auf Erden, so verkündete der Engel auf dem Feld, was mit dem Lied „Ganz still ist das Land“ des Chores verdeutlicht wurde. Pfarrer Uzoagwa bekräftigte die hoffnungsvolle Kraft der weihnachtlichen Botschaft, die in die Welt getragen wird. Bürgermeister Klaus Friegel würdigte die Aktivitäten des Landvolkes und dankte für das soziale Engagement.

Zuschuss für die Kita in Finningen

Im Anschluss an die Feier konnte das Landvolk 1.750 Euro zur Unterstützung für karitative Bereiche weiterleiten. 200 Euro durfte Ute Fröhlich von der Finninger Kita als Zuschuss zum Kauf eines Krippenbusses entgegennehmen. 1.000 Euro werden an die Missionsstation in Simbabwe für schulische Bildung von Waisenkindern weitergeleitet. 550 Euro erhält der Bunte Kreis, Augsburg, um schwierige Situationen in der Betreuung mit kranken Kindern in unserer Region zu unterstützen. Mit dem Lied „Freu dich über jede Stunde, die du lebst auf dieser Welt“ klang eine besinnliche Feier aus. (AZ)