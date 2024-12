Ein Adventsnachmittag voller Gespräche und besinnlicher Gedichte

Die Kirchenstiftung Finningen hat die Pfarrgemeinde zu einem Adventsnachmittag ins Schützenheim eingeladen. Das Angebot wurde wieder gut angenommen. Auch Bürgermeister Klaus Friegel und Altbürgermeister und Ehrenbürger Josef Häusler waren gekommen. Selbstverständlich hat sich Pfarrer Donatus Uzoaagwa die Zeit genommen, dabei zu sein. Nach der Begrüßung durch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Birgit Hoffmann sorgte unsere Stubenmusik für die wunderschöne musikalische Unterhaltung. Auch altbekannte Weihnachtslieder wurden zusammen gesungen und besinnliche Gedichte und Geschichten vorgelesen. Kaffee und viele gespendete Kuchen ließen sich die Besucher schmecken. Unsere Ministranten brachten sich auch in die Adventsfeier ein, sie traten als Engel auf und beeindruckten mit einem weihnachtlichen Gedicht. Die anregende Unterhaltung der älteren Menschen, die im Alltag oftmals wenige Gesprächspartner haben, hat gezeigt, dass dieser Nachmittag eine gute Sache war und im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder angeboten werden soll. Und die Worte der Gäste „schee war´s“ waren eine wohltuende Anerkennung. Zur Erinnerung an diesen schönen Nachmittag gab es für jeden Besucher einen von den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats gebastelten Stern mit nach Hause. Es war ein geglückter Nachmittag und Abend. Ein herzliches Dankeschön an alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung mitgeholfen haben. Ein besonderer Dank gilt allen Besucherinnen und Besuchern dieses Nachmittags.

