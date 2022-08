Finningen

vor 58 Min.

Finninger Feldtage sind auch für den Innenminister ein Höhepunkt

Plus Die Finninger Feldtage starten mit Starkregen und Politprominz. Das Fest zum 20. Jubiläum der Traktorenfreunde ist erneut ein Höhepunkt - auch für Joachim Herrmann.

Von Susanne Klöpfer

Im strömenden Regen kommt der Ehrengast der Finninger Feldtage am Freitagabend an. Mit einem breiten Grinsen steigt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann aus dem glänzenden Auto aus und grüßt in die Runde. Seine Personenschützer und die Polizei mit Spürhund sind im Einsatz. Als Herrmann wenige Schritte später im Feststadek der Traktorenfreunde Finningen steht, schüttelt er viele Hände. Der Geruch von Würsten auf dem Grill liegt in der Luft als der CSU-Politiker fürs erste Bild des Abends auf einem grünen Oldtimer-Traktor, einem Hanomoag R16, Platz nimmt. Er ist der Einladung zum 20-jährigen Jubiläum der Traktorenfreunde Finningen gefolgt.

