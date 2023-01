55 Jahre Faschingsgesellschaft: Finningen feiert seine Finndonia

Beim Jubiläumsball zum 55-jährigen Bestehen der Faschingsgesellschaft treten Prinzenpaare der vergangenen Jahrzehnte auf.

Welch ein Bild von Harmonie und Anmut, als die Tollitäten der Finndonia seit ihren offiziellen Anfängen Mitte der 1970er-Jahre unter dem Beifall der Ballgäste in den großen Schlösslesaal einmarschieren. Die meisten Prinzenpaare der Vergangenheit haben die prächtigen Roben ihrer Regentschaft angezogen. Was erstaunt: Sie passen, als ob die Schneiderinnen und Schneider der Vergangenheit nochmals Maß genommen hätten. Beim gemeinsamen Tanz der Finndonia-Prinzenpaare überträgt sich die euphorische Stimmung vom Parkett auf die Ballgäste. Der Jubiläumsball dürfte bei den meisten Ballbesucherinnen und -besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Präsident Lukas Lutmayr führt schwungvoll durch das Programm des Abends, das mit dem gemeinsamen Tanzvortrag der beiden diesjährigen Prinzenpaare Leni I. und Silas I. sowie Alina I. und Max I. eröffnet wird. Die Teenie-Showtanzgruppe zeigt den Tanz der Dragon-Girls und danach ist das Parkett frei für die Ballbesucherinnen und -besucher, die zu den flotten Songs der Band Timeless tanzen.

BSF-Präsident: "Toll, was hier in Finningen im Fasching geleistet wurde."

Natürlich ist anlässlich dieses großen Jubiläums auch der Regionalverband Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine (BSF) in Person von Präsident Christoph Spies nach Finningen gekommen, um der Finndonia zu diesem Ereignis mit einer Ehrenplakette zu gratulieren. „Es ist einfach toll, was hier in all den Jahren in den närrischen Zeiten geleistet wurde“, stellt der Präsident fest. Er hat natürlich auch noch BSF-Orden im Jubiläumsgepäck für langjährige Finndonia-Aktive. Dillingens Landrat Markus Müller hat seinen Stellvertreter Joachim Hien geschickt, der mit einer launigen Grußrede der Finndonia zum 55-jährigen Bestehen gratuliert.

Bürgermeister Klaus Friegel hat zuvor bei einem großen Empfang im Barocksaal des Schlössles vor Beginn des Jubiläumsballs mit der Finndonia auf ihr 55. Jubiläum angestoßen. Dabei verweist der Rathauschef auf die großen Verdienste der Finndonia als festen Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in der Gemeinde Finningen. Aus bescheidenen Anfängen heraus habe sich die Faschingsgesellschaft im Jahr 1968 gegründet. Friegel sagt: "Humor zu haben, ist eine Sache, ihn aber, der so ungemein wertvoll ist, auch noch zu zeigen, eine andere."

Prinzenpaare der Finndonia aus früherer Zeit füllten beim Jubiläumsball die Tanzfläche im Schlössle. Foto: Horst von Weitershausen

Bürgermeister Friegel: Finningen wird Faschingshochburg bleiben

Diese Einstellung der Vereinsgründer sei der Beginn des heute weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannten und hochgeschätzten Finninger Faschings gewesen. Um die Zukunft der Finndonia, so Friegel, sei ihm nicht bange. Wenn er auf den nicht nur zahlenmäßig fantastischen Nachwuchs der Faschingsgesellschaft blicke, werde Finningen auch in den nächsten Jahrzehnten eine Hochburg des Faschings im Landkreis Dillingen bleiben.

