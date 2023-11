Finningen

Finningen erwägt Anschaffung eines Straßenanalyseprogramms

Plus Mit einer neuen App könnten Straßenschäden analysiert und kartiert werden. Im Rat geht es auch um das Biber-Projekt am Brunnenmühlteich.

Von Horst von Weitershausen

Die Digitalisierung macht es möglich. Kommunen können ihre Pflichtaufgabe der innerörtlichen Straßenprüfungen mittlerweile mit einer eigenen Handy-App erledigen. Dies berichtet Finningens Bürgermeister Klaus Friegel aus der letzten Gemeinderatsitzung, in der das Straßenmanagementsystem „Vialytics“ dem Ratsgremium vorgestellt wurde.

Demnach wird nach den Worten des Bürgermeisters ein eigens dafür notwendiges Mobiltelefon mit der App ausgestattet und in einem Gemeindefahrzeug des Bauhofs installiert. „Fährt dieses Fahrzeug nun durch die Ortsstraßen, wird alle vier Meter von dem Gerät eine Aufnahme von der Straße gemacht, um festzustellen, ob dort relevante Fehler im Straßenbelag, an Verkehrszeichen, am Straßenrand oder der Entwässerung festzustellen sind", so Rathauschef Friegel in seinen weiteren Ausführungen.

Die Kosten für diesen Service halten sich laut Friegel mit 11.000 Euro Gebühr über drei Jahre in Grenzen, wobei zu bedenken sei, dass mit diesem Straßenmanagementsystem das Aufspüren von Schäden in den Gemeindestraßen ohne großen personellen Aufwand möglich ist. Darüber hinaus könne die Schadensentwicklung an den Straßen über Jahre verfolgt werden, da die Aufzeichnungen darüber vom System über Jahre gespeichert werden. In diesem Zusammenhang verwies der Bürgermeister auf die Stadt Höchstädt, die mit dem Straßenmanagementsystem bereits gute Erfahrungen gesammelt habe. Ob Finningen das System anschaffen will, soll laut Auskunft von Klaus Friegel in der nächsten Ratssitzung entschieden werden.

