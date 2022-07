Finningen

17:00 Uhr

Finninger kommen der Bachmuschel zu Hilfe

Aus den Fässern wird das Wasser in den Graben des Brunnenbachs gelassen, um die Bachmuscheln mit dem notwendigen Nass zu versorgen. Die Rettungsaktion für die Bachmuschel in Finningen war ein voller Erfolg.

Plus Feuerwehr und Landwirte arbeiten mit Donautal Aktiv Hand in Hand. Das läuft noch besser als vor vier Jahren.

Von Brigitte Bunk

Samstagvormittag. Um halb neun haben Finninger Feuerwehrleute begonnen, die Gerätschaften am Weiher bei der Brunnenmühle aufzubauen: zwei Pumpen, die vom Feuerwehrauto und dem Tragkraftspritzenanhänger angetrieben werden mit jeweils zwei Schläuchen, die bis zum Weg reichen, erklärt Feuerwehrkommandant Philipp Wittmann. Hand in Hand arbeiten rund ein Dutzend Feuerwehrleute und vier Landwirte, die mit ihren Traktoren große Fässer ziehen, in die das Wasser läuft. Sie sind dabei, Leben zu retten.

