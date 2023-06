Finningen

18:18 Uhr

Finninger legen Knallerstart beim Schützenfest hin

Plus Party, Böller und Politikprominenz: Die Hubertus-Schützen feiern ein Traumwochenende mit mehreren Höhepunkten. Da staunt auch Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger.

Von Simone Fritzmeier

Was für ein gigantischer Anblick: Bei strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel marschieren die Frauen und Männer vom Festplatz aus gemeinsam in Richtung Schießplatz nahe am Wald. Viele Menschen aus der ganzen Region ziehen mit ihnen und bleiben schließlich mit ausreichend Abstand auf einer ausgewiesenen Fläche stehen. Weit über den Landkreis Dillingen hinaus sind sie gekommen, um bei diesem Höhepunkt am Sonntagnachmittag dabei zu sein.

Über tausend Böllerschützen und -schützinnen sind am Sonntag in Finningen dabei. Foto: Karl Aumiller

Das 15. schwäbische Böllerschießen beginnt. Die über tausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben ihren großen, besser gesagt, lauten Auftritt - und der war im Vorfeld genau durchgeplant, alles ist abgestimmt. Erst wird geladen, dann gemeinsam verdämmt, das Zündhütchen gesetzt, der Hahn gespannt, schließlich die Böller hochgehalten - und Schuss. Es kracht und qualmt über Finningen, das Publikum applaudiert und ist begeistert. Auch der kleine Jakob macht ganz große Augen. Der Fünfjährige ist mit seiner Mama da, hält sich kräftig die Ohren zu und macht große Augen. "Laut", sagt er, grinst und fragt dann: "Gibt´s jetzt ein Eis?".

